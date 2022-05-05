تحالف الفتح:دكتاتورية تحالف السيادة في الانبار ستفشل

تحالف الفتح:دكتاتورية تحالف السيادة في الانبار ستفشل
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو تحالف الفتح في محافظة الأنبار محمود الحياني، الخميس، أن الديكتاتورية التي تمارسها جهات سياسية معروفة في المحافظة وصلت الى مرحلة السيطرة على القضاء والأجهزة الامنية، فيما بين أن محاولات السيطرة على المحافظة ستبوء بالفشل الذريع.وقال الحياني في حديث  صحفي، إن “جهات سياسية معروفة في محافظة الانبار تمارس سياسات أشبه بالديكتاتورية من خلال السيطرة على الأجهزة الامنية وممارسة عمليات عديدة وشن الاعتقالات بحق المواطنين المعارضين لنظامهم السياسي”.وأكد، أن “بعض ضباط الاجهزة الامنية مسيسين ويعملون لجهات سياسية تملي ما تملي عليهم وتقوم باوامر القبض وعمليات أخرى خدمة لمصالح هذه الجهات، بالاضافة الى السيطرة كذلك حتى على مجلس القضاء في المحافظة”.ودعا رئيس مجلس القضاء فائق زيدان، الى “تغيير بعض القضاة والحفاظ على إستقلالية السلطة الأولى من الضغوط التي تمارسها جهات معروفة في الانبار”.وأضاف الحياني، أن “هذه الجهات تحاول إعادة الديكتاتورية وتكميم الافواه بحق المواطن الانباري”، لافتًا الى أن “هذه المحاولات ستبوء بالفشل.

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