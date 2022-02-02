تحالف الفتح:رؤساء اللجان النيابية من استحقاق “المعارضة”

تحالف الفتح:رؤساء اللجان النيابية من استحقاق “المعارضة”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح علي تركي الجمالي،  الأربعاء، ان اسناد اللجان النيابية من استحقاق المعارضة داخل مجلس النواب، مشيرا الى ان اسناد اللجان للمعارضة يأتي من اجل تفعيل الدور البرلماني.وقال الجمالي في تصريح صحفي، إن “اسناد اللجان النيابية لنواب المعارضة من شأنه تفعيل الرقابة البرلمانية على أعمال الحكومة” .وأضاف أن “اللجان النيابية من استحقاق قوى المعارضة داخل مجلس النواب كإحدى الادوات الرقابية على الحكومة”، مبينا أن “قوى المعارضة الإصلاحية تتطلع لأداء  دورا محورية في التفاعل مع القضايا كافة بعيدا عن المجاملات السياسية”.وأشار الجمالي الى أن “وجود المعارضة في مجلس النواب دون اسناد اللجان النيابية لا يمكنها مراقبة ومحاسبة الجهات التنفيذية”. 

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