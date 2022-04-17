تحالف الفتح:رئاسة البرلمان تضغط على نواب الثبات الوطني بالحضور للجلسات البرلمانية

تحالف الفتح:رئاسة البرلمان تضغط على نواب الثبات الوطني بالحضور للجلسات البرلمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، الاحد، أسباب ضغط رئاسة البرلمان على الثلث الضامن لحضور جلسات مجلس النواب، فيما أكد أن التحالف الثلاثي يحاول إحراج الثبات الوطني بموضوع الموازنة وأنبوب العقبة.وقال الهلالي في تصريح صحفي، إن “التحالف الثلاثي يحاول إحراج الإطار التنسيقي والقوى المنضوية معه لحضور جلسات البرلمان لأمرين: الأول وهو محاولة دفع الثلث الضامن للتخلي عن موقفه الوطني المتمسك به والخضوع لسياسة الثلاثي ، أو انخراط جزءا منه  للمضي بتشكيل الحكومة”.وأضاف، أن “الأمر الثاني هو محاولة  تقيدم الثلث الضامن كأنه عائق أمام تشكيل الحكومة الجديدة، ومعرقل لحياة المجتمع العراقي”، مؤكدا أن “مطالبة النائب الاول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي حكومة الكاظمي المنتهية ولايتها بتقديم الموازنة المالية يمثل نوعا اخرا من مراحل الإحراج والضغط على الإطار التنسيقي”.وأوضح عضو تحالف الفتح أن “رئاسة البرلمان تحاول الضغط على الثلث الضامن واحراجه بطرق مختلفة كملف تشكيل اللجان النيابية والسيطرة عليها من قبل التحالف الثلاثي، وموضوع الموازنة، واتفاقية مد الأنبوب الخاص من نفط البصرة إلى ميناء العقبة، بالإضافة إلى الكثير من الملفات “.

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