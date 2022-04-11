تحالف الفتح:رئاسة البرلمان وراء تعطيل تشكيل الحكومة !

تحالف الفتح:رئاسة البرلمان وراء تعطيل تشكيل الحكومة !
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- حمل عضو تحالف الفتح محمود الحياني، الاثنين، رئاسة مجلس النواب تأخير تشكيل الحكومة لأكثر من 6 أشهر، مؤكداً أن،هناك جهات خارجية تسعى لقلب الطاولة من داخل البرلمان على الإطار التنسيقي.وقال الحياني في تصريح صحفي، إن “رئاسة البرلمان كانت سبباً بتأخير تشكيل الحكومة لأكثر من 6 أشهر  لانها كانت طرفاً سياسياً وليس تشريعياً”، مشيراً إلى أن “هناك جهات خارجية تسعى لاستقطاب النواب من داخل البرلمان ووضعهم ضد الإطار”.وأضاف أن “هناك جهات خارجية تتوغل داخل مجلس النواب هدفها تشتيت البيت الشيعي وتأخير تشكيل الحكومة لضمان بقاء حكومة الكاظمي لأطول مدة ممكنة”.ولفت إلى أن “رئاسة البرلمان لم تفعل الدور الحسابي منذ الدورة السابقة وإلى هذه اللحظة”.ورأى المحلل السياسي كامل البياتي، في وقت سابق، أن الدعم الخليجي التركي والدفع باتجاه تحالف الكتل السنية فيما بينها لم يأت من فراغ، لافتا الى ان تركيا والامارات تسعيان للدخول الى العراق وخصوصا المحافظات المحررة من اجل تحقيق المكاسب المادية مقابل تسلم مشاريع داخل هذه المحافظات. 

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