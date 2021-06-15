تحالف الفتح:رئاسة الحكومة القادمة من “حصتنا” ونحن الفائز الأول بالانتخابات!!

تحالف الفتح:رئاسة الحكومة القادمة من “حصتنا” ونحن الفائز الأول بالانتخابات!!
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الثلاثاء , ان تحالفه ومنذ انطلاقته الى الان لم يتعرض الى تفكك كما جرى لبقية القوى السياسية , مبينا ان الفتح سيكون رقما صعبا في المعادلة الانتخابية المقبلة لكونه موحد .وقال جابر في تصريح صحفي, ان ” تحالف الفتح اثبت وعلى مدى السنتين الماضيتين بأنه كان الكتلة الأكثر تاثيرا في العملية السياسية وانه لم يتعرض الى تفكك وانشقاقات كما حدث لاغلب القوى السياسية الأخرى ” .وأضاف ان ” التحالف القوة الوحيدة التي اذابت مكوناته بنظام داخلي موحد ونزلت الى الانتخابات المقبلة كقوة موحدة وستكون رقما صعبا في المعادلة الانتخابية المقبلة ” .وكان رئيس تحالف الفتح هادي العامري قال في كلمة له، امس الاثنين، أن تحالف الفتح سوف لن يقبل ,الا برئاسة الوزراء والمراكز الأولى في الانتخابات المقبلة ونحن عازمون على اجراء انتخابات “حرة نزيه عادلة” لاعادة الثقة بالعملية السياسية .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *