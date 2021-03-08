تحالف الفتح:ربط تمرير الموازنة بقانون المحكمة الاتحادية ابتزاز سياسي

تحالف الفتح:ربط تمرير الموازنة بقانون المحكمة الاتحادية ابتزاز سياسي
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بغداد/شبكة أخبار العراق- دعا تحالف الفتح، الاثنين، الكتل السياسية الى عدم الربط بين قانون المحكمة الاتحادية وقانون الموازنة لتمريرهما، واصفا ذلك بالابتزاز السياسي.وقال النائب عن الفتح محمد البلداوي في حديث صحفي، ان “مجلس النواب مرر 18 فقرة من قانون المحكمة الاتحادية و4 نقاط اخرى الخلاف بشأنها سهل الا ان الخلاف لازال على نقطتين فقط وجاري الحوار بشأنهما”.واضاف ان “هناك بعض الجهات تعمل على الربط بين القانونين لتمريرهما في البرلمان من خلال المفاوضات الجارية بين الكتل السياسية”.واوضح ان “اي محاولة للربط بينهما يعد ابتزاز سياسي بحت وان قانون الموازنة هو حصة محافظات ومواطنين لعام كامل فيما يعد قانون المحكمة هو قانون يسير بلد كامل للمستقبل ولا يمكن ان يربط بالمساومات والتوافقات”.

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