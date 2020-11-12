تحالف الفتح:رصدنا “مليار دولار” لتنفيذ الإتفاقية مع الصين!

تحالف الفتح:رصدنا “مليار دولار” لتنفيذ الإتفاقية مع الصين!
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، الخميس، ان العراق رصد مليار دولار للاتفاق الصيني، مشددا على ضرورة قيام البرلمان باعادة النظر والزام الحكومة بالعمل بهذه الاتفاقية.وقال جابر في تصريح صحفي، ان “اكثر من مليار دولار تم رصدها كمبالغ لتنفيذ الاتفاقية الصينية، في حين ان هناك تجاهل او عدم اهتمام من قبل الحكومة بهذه الاتفاقية والذهاب نحو مصر الفقيرة المتخلفة لابرام اتفاقية معها، في وقت تستطيع الاتفاقية الصينية ان تغني العراق عن اتفاقيات اخرى”.واضاف ان “ العراق يرغب بالاتفاق مع الجميع من اجل اعماره وتطويره، لكن الاتفاق مع الصين يمنح العراق فرصة حقيقة لتحقيق مايحتاجه من اعمار وتطوير الانتاج وتوفير فرص العمل”.وبين ان “هناك ضغوط داخلية وخارجية كانت وراء عدم الاهتمام بالاتفاق الصيني، وعلى مجلس النواب مناقشة واعادة النظر من اجل اعادة احياء الاتفاق مع الصين”. يذكر ان الاتفاقية مع الصين جاءت بضغوط إيرانية لأنها ستدر عليها مليارات الدولارات من أموال العراق.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *