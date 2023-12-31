تحالف الفتح:زعماء الإطار أتفقوا على استبدال كافة المحافظين

تحالف الفتح:زعماء الإطار أتفقوا على استبدال كافة المحافظين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في تحالف الفتح، علي حسين، اليوم الاحد، ان رؤية الاطار التنسيقي تتماشى مع استبدال جميع المحافظين بوجوه ودماء جديدة.وقال حسين في تصريح  صحفي، إن “قوى الإطار التنسيقي مع استبدال المحافظين جميعا دون استثناء لاحد، ويمثل الحل الأفضل والانسب في إدارة المحافظات”.وأضاف، ان “منح بعض المحافظين ولاية ثانية ربما قد يؤسس الى ديكتاتوريات جديدة تسيطر على مقدرات المحافظات لجهة محددة دون غيرها”.وأشار علي الى ان “هذا الامر يتخلق مشاكل كبيرة قد تؤخر انجاز الخدمات و تطوير المحافظات، فضلا عن تعارضه للنظام الديمقراطي في العراق”.وجرت انتخابات مجالس المحافظات في الثامن عشر من الشهر الحالي، بمشاركة انتخابية وصلت الى 41% من اجل تحديد أعضاء مجالس المحافظات التي تعول الحكومة عليها في المرحلة المقبلة من الخطط المعدة للمشاريع البنى التحتية.

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