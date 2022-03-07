تحالف الفتح:زيارة الكاظمي لرئيس السلطة القضائية للدفاع عن لجنة “ابو رغيف”

تحالف الفتح:زيارة الكاظمي لرئيس السلطة القضائية للدفاع عن لجنة “ابو رغيف”
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر عضو تحالف الفتح احمد عبد الحسين، الاثنين، زيارة رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي إلى رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان بأنه ابتزاز للمحكمة الاتحادية.وقال عبد الحسين في حديث صحفي، إن ” قرارات المحكمة الاتحادية التي أصدرتها في الآونة الأخيرة تبين دور المحكمة الحيادي ورصانتها والحامية والحافظة الأول للشعب العراقي”.وأضاف، أن “زيارة الكاظمي إلى فائق زيدان تأتي لغرض ابتزاز المحكمة الاتحادية وهذه العملية لن تنفع لان قرار المحكمة بشأن إلغاء تشكيل لجنة أبو رغيف أصبح بات وملزم بتطبيقه”، مبينا أن ” الشعب العراقي سيكون أكثر ثقة بالقضاء عندما يصدر قرارات تحفظ هيبة الدولة والمواطن العراقي”.وأوضح عضو تحالف الفتح أن “المحكمة الاتحادية سترجع حقوق المواطنين المنتهكة من قبل أبو رغيف ولجنته غير القانونية والتي مارست أعمال التعذيب والترهيب”.وأكد عبد الحسين، أن “محاولات الكاظمي فاشلة وواهمة ولا تجدي نفعا ويمكن اعتبارها ابتزاز للمحكمة الاتحادية وممارسة الضغط عليها”.وكان رئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان قد التقى ، في وقت سابق من اليوم، رئيس الوزراء المنتهية ولايته مصطفى الكاظمي.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *