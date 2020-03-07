تحالف الفتح:زيارة عبد المهدي للمنافذ من واجبه كرئيس حكومة تصريف اعمال

تحالف الفتح:زيارة عبد المهدي للمنافذ من واجبه كرئيس حكومة تصريف اعمال
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , السبت، عدم وجود رسالة سياسية وراء ظهور رئيس الوزراء المستقيل الأخير عادل عبد المهدي خلال تفقده مطار البصرة وميناء الفاو، مبينا أن الزيارة ضرورية ومن صلب وجبات حكومة تصريف الاعمال.وقال جابر في تصريح صحفي، إن “وباء كورونا اقلق الجميع ولابد من احتوائه على مستوى البلاد حتى وان كان بلدنا غير موبوء”، مشيرا إلى أن “تفقد رئيس الوزراء المستقيل لمطار بغداد وتفقده إجراءات الوقاية من كورونا تأتي في صلب واجباته ولا توجد رسالة سياسية وراء ذلك”.وأضاف جابر، أن “زيارة عبد المهدي لمطار بغداد والمنافذ الحدودية بمحافظة البصرة هو واجب وطني ولابد من اجرائه لكون عبد المهدي مازال رئيسا للحكومة ومكافحة الوباء هو من واجبات حكومة تصريف الاعمال”.وكان تحالف القوى برئاسة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي، السبت، أن ظهور رئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي امس متعلق بتطورات فيروس كورونا، مشيرا إلى أن تلك الخطوة تحسب له لا عليه. 

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