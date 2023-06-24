تحالف الفتح:سترتفع نسبة سرقات المال العام بعد عودة مجالس المحافظات

تحالف الفتح:سترتفع نسبة سرقات المال العام بعد عودة مجالس المحافظات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شخص القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، الجمعة، 4 سلبيات في عودة مجالس المحافظات، فيما توقع عودة الازمات مع عودة عمل مجالس المحافظات.وقال عبد الهادي في حديث صحفي، إن “الراي الشعبي العام لا يميل بنسبة كبيرة لعودة مجالس المحافظات مرة أخرى رغم انها دستورية بسبب تراكمات الدورات المتعاقبة واخفاقها في تصويب مسارات الاعمار وحل المشاكل بل كانت بوابة للكثير من الازمات بسبب التقاطعات السياسية ومحاولة البعض العمل وفق مصالح شخصية بعيداً عن المصالح العامة”.وأضاف، أن “عودة مجالس المحافظات بعد انتخابات كانون الاول 2023 المقبلة تعني عودة الازمات الى المشهد مرة أخرى، وهذا ما يخشاه الكثيرين سواء في ديالى او بقية المحافظات”، لافتا الى أن “بعض المجالس مارست اجندة ضغط على المحافظ او الدوائر لتمرير رؤى بعيدة عن السياقات الصحيحة وخلقت اشكاليات كبيرة”.واشار الى ان “تجربة مجالس المحافظات لم تكن ناجحة الى حد كبير، وفق تقييمنا ونأمل ان تعالج الاخطاء الماضية وفق مسارات تسهم في تصحيح التجربة لما يخدم المصالح العامة”.وكانت الحكومة حددت 18 من كانون الاول 2023 موعدا لإجراء انتخابات مجالس المحافظات”.

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