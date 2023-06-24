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تحالف الفتح:سترتفع نسبة سرقات المال العام بعد عودة مجالس المحافظات
مفوضية الانتخابات:فوز بنسبة 99.9%لمكونات الإطار في انتخابات مجالس المحافظات نهاية السنة الحالية!
حزب بارزاني:توافق سياسي لتمرير قانون النفط والغاز
السوداني يوجه بحسم المتعلقات المالية بمشاريع المستشفيات المتلكئة
مصدر سياسي كردي:أردوغان أمر البارزاني بتسليم الملف النفطي إلى شركة ” سومو” العراقية
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حزب بارزاني:توافق سياسي لتمرير قانون النفط والغاز
السوداني يوجه بحسم المتعلقات المالية بمشاريع المستشفيات المتلكئة
مصدر سياسي كردي:أردوغان أمر البارزاني بتسليم الملف النفطي إلى شركة ” سومو” العراقية
بيانات..إيران تكبد العراق خسائر بعشرات المليارات من الدولارات جراء تباطىء بيع نفطه للصين
اليوم ..سعر صرف الدولار =148000 ديناراً
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أكثر من (8) مليارات دولار سنوياً التحويلات المالية للعمالة الأجنية في العراق
تجريف بساتين حزام بغداد من قبل ميليشيا الحشد بدعم السوداني لتدمير العراق
إيران وميليشيات حشدها الشعبي وراء استمرار تجريف البساتين العراقية
امتعاض وطني من خسارة الأبنية التراثية التاريخية لمدينة بغداد
جهلاء التيار الصدري يعتقدون أن مقتدى هو “الإمام المهدي” !
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بلاسخارت تجتمع مع صالح والأخير يسعى لإزاحة رشيد ليكون بديلاً عنه
نائب ميليشياوي يعترف مؤخراً..المالكي مجرم سارق تسبب بسقوط ثلث العراق ويجب أن يحاكم
الزراعة النيابية تدعو السوداني إلى إتخاذ إجراء سريع وحاسم ضد إيران وتركيا جراء قطعهما المياه عن العراق
الفشل والفساد المركب في حكومة السوداني.. تريليون دينار إيرادات البلد غير النفطية في(4)أشهر!
مصادر سياسية كردية:آل بارزاني باعوا نفط الإقليم لتركيا لمدة 50 سنة ومسرور يترجى أرودغان بعدم كشف الإتفاق
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- اذاعة INN