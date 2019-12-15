تحالف الفتح:سنحول العراق إلى محافظة إيرانية شاء العراقيون أم رفضوا !!

تحالف الفتح:سنحول العراق إلى محافظة إيرانية شاء العراقيون أم رفضوا !!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الاحد , ان تلويح الإدارة الامريكية بمعقابة قيادات في الحشد الشعبي غير مؤثر لكوناموالهم وعقاراته في العراق وإيران وسوريا.وقال جابر في تصريح صحفي، إن “انتصارات الحشد الشعبي التي افشلت المخطط الصهيوني في القضاء على مشروع الثورة ايرانية  لها وقع كبير على أمريكا والصهيونية , لذلك فانهما يسعيان الى استغلال أي فرصة لغرض استهداف هذا الفصيل المقاوم ونقول للأمريكان ان العراق اصبح جزءا من ايران ومشروعها بفضل الحشد الشعبي”.وأضاف ان “التلويح بإصدار قائمة بأسماء قيادات في الحشد الشعبي ليس بالغريب الا انه غير مؤثربالمرة لكون هذه القيادات لاتمتلك مصالح في الويات المتحدة الامريكية واموالها وعقارتها حصرا في العراق وايران وسوريا”.وتواردت انباء بعزم الكونغرس الأميركي اصدار سلسلة عقوبات بحق شخصيات وقيادات في ميليشيا الحشد الشعبي بزعم تورطها بـ”انتهاكات” لحقوق الانسان وذلك بعد أيام من اصدار الخزانة الأميركية قائمة عقوبات بحق اربع شخصيات عراقية. 

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