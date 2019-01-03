تحالف الفتح:سندافع عن إيران حتى الموت في حال استهدافها من قبل الولايات المتحدة

تحالف الفتح:سندافع عن إيران حتى الموت في حال استهدافها من قبل الولايات المتحدة
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي في تحالف الفتح النائب حنين قدو، اليوم الخميس، هناك مخاوف من استخدام القوات الامريكية العراق لضرب إيران.وقال قدو في حديث صحفي له اليوم، إن “اكثرية اعضاء مجلس النواب مع اخراج القوات الامريكية المتواجدين على الاراضي العراقية”، مشيرا الى ان “بعض النواب متخوفين من استخدام امريكا وجودها لتوجيه ضربة عسكرية الى ايران وفي حال استهدافها سيكون الحشد الشعبي بالمرصاد لها حتى الموت”.واوضح ان “اعداد المتواجدين بدأت تزداد وهذا يثير الكثير من الشكوك”، مبينا ان “اعضاء مجلس النواب يعملون على تحشيد الجهود في مجلس النواب لإلغاء الاتفاقية الاستراتيجية او تعديلها”.وأشار الى ان “التفكير بإصدار قرار لإخراج القوات الامريكية لابد معرفة مواقف الكتل النيابية لاتخاذ قرار بالأغلبية وهذا بحاجة الى اتفاق مع الحكومة العراقية”.

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