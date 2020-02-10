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السفارة الأمريكية تحذر رعاياها من تظاهرات ميليشياوية في بغداد والنجف
تحالف الفتح:سندعم علاوي عند تنفيذ تعهداته
سائرون:الصدر”تعهد” لخامئني بطرد القوات الأمريكية ولذلك لن نعطي الثقة لعلاوي إلا بعد طرد هذه القوات
ذيل إيراني ..الشابندر:من هتفوا ضد أمريكا هؤلاء هم المتظاهرون الحقيقيون!
الأمن النيابية:فرنسا والمانيا واستراليا قدمت طلبا للعمليات المشتركة بسحب قواتها من العراق
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المالية النيابية:تعديلات جديدة على القانون
طالباني:تعهد لنا وزير الزراعة الاتحادي في حل مشاكل فلاحي كردستان
النزاهة تضبط ستة مليارات دينار لمجلس محافظة ديالى الملغي خلافا للضوابط
تيار الحكمة:بعض الوزارات فتحت أبواب التعيينات دون النظر إلى العجز في موازنة 2020
العراق يدفع 5 مليون دولار إلى تونس عن الطائرتين الرابضتين منذ سنة 1991
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باسيج مقتدى لن يوقف ثورة الشعب ضد الفساد والتبعية
إيران لميليشياتها وأحزابها في العراق..لاخير فيكم
السوداني مرفوض شعبيا رغم إصرار صالح والحلبوسي والأحزاب ومن ورائهم إيران على ترشيحه لرئاسة الوزراء
موانىء العراق تحت سيطرة الصدر والحكيم والمالكي و100 مليون دولار يوميا لصالح الميليشيات من مزاد بيع العملة!
متظاهروا العراق:السيستاني صمام أمان لحكومات الفساد
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اتباع الصدر يقتحمون ساحة التحرير
الحكيم يقدم التعازي لعائلة سليماني
بالصور..العامري والخزعلي بتظاهرة حشدوية أمام السفارة الأمريكية بهتاف..عاشت إيران والموت لأمريكا
متظاهروا الناصرية يغلقون شركة ” كالة “الإيرانية في المحافظة
وكالة أمريكية تكشف عن نفق يمتد من الحدود العراقية إلى العمق السوري لتخزين الصواريخ لضرب السعودية وإسرائيل
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- اذاعة INN