تحالف الفتح:سندعم علاوي عند تنفيذ تعهداته

بغداد/شبكة أخبار العراق- وضعت كتلة الفتح البرلمانية، الاثنين (10 شباط 2020)، شرطاً مقابل دعم المكلف برئاسة الوزراء محمد توفيق علاوي في تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال رئيس الكتلة محمد سالم الغبان في منشور على صفحته بـ”فيسبوك”، إن “كتلة الفتح تدعم علاوي شرط أن يفي بوعوده التي ألزم نفسه بها أمام الشعب بالتعامل مع الجميع بمنهج واحد”.

وأضاف، أن “الفتح ستدعم علاوي شرط أن يفي بوعوده ويتعامل مع الجميع بمنهج واحد ولا يتراجع عن الوعود التي ألزم نفسه بها أمام الشعب في اختيار ذوو الكفاءة بعيدا عن ضغوطات الكتل والاحزاب السياسية”.