تحالف الفتح:س”ندول” تزوير الانتخابات

تحالف الفتح:س”ندول” تزوير الانتخابات
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- صعدّ تحالف الفتح، بزعامة هادي العامري، اليوم الأحد، تهديده بتدويل قضية تزوير الانتخابات والتلاعب بنتائجها خلال المرحلة المقبلة.وقال القيادي في التحالف علي الفتلاوي،في حديث صحفي، ان “تحالف الفتح يعول كثيرا على القضاء برئاسة فائق زيدان  وهو خير من سينظر بالأدلة والطعون التي قدمت اليه بشأن التلاعب وتزوير الانتخابات، واحقاق الحق”.وأضاف، “قدمنا الأدلة التي تؤكد تزوير الانتخابات، وتم وضعها على طاولة القضاء،وتابع الفتلاوي، ان “المحكمة الاتحادية في حال عدم استجابتها واحقاقها الحق بعد الأدلة التي اكدت تزوير الانتخابات، فأن قضية التلاعب بالنتائج سيتم تدويلها، بعد ان يتم اختيار شخصية معينة تكلف بالذهاب الى الأمم المتحدة لبيان ما حصل في الانتخابات وتقديم جميع الأدلة التي تثبت تزويرها”.

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