تحالف الفتح:سنصوت على الموازنة يوم الخميس المقبل بموافقة الإقليم أو بدونه

تحالف الفتح:سنصوت على الموازنة يوم الخميس المقبل بموافقة الإقليم أو بدونه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق – اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الاحد , ان البرلمان سيدعو لعقد أولى جلسات التصويت نهاية الأسبوع الجاري سواء تم الاتفاق مع الإقليم من عدمه , مشيرا الى ان كل المؤشرات تؤكد وجود اتفاق بين الإقليم والمركز خلال اليومين المقبلين .وقال جابر في تصريح صحفي , ان ” الضغوط الشعبية والسياسية وضعت البرلمان في موقف محرج وان البرلمان سيشرع بعقد أولى جلساته للتصويت على بنود الموازنة نهاية الأسبوع الحالي حتما بغض النظر عن توصل اللجنة المالية ووفد الإقليم الى اتفاق ” .وأضاف ان ” كل المؤشرات تؤكد بانه خلال اليومين المقبلين سيتم التوصل الى اتفاق مرضي لكافة الأطراف بشان الاتفاق مع الإقليم”.وأوضح جابر، أن “قطاعات مهمة وخاصة المحافظات بدأت تضغط بشكل كبير لاقرار الموازنة للشروع بتنفيذ مشاريعها من الخدمات الضرورية والملحة على إقرار الموازنة وبالتالي فان إقرار الموازنة سوف لن يستغرق وقت اكثر 

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