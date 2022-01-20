تحالف الفتح:سنطرح ملف إخراج القوات الامريكية من العراق داخل البرلمان مجدداً

تحالف الفتح:سنطرح ملف إخراج القوات الامريكية من العراق داخل البرلمان مجدداً
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف الفتح رفيق الصالحي، الخميس ، أن تحالفه يعتزم طرح ملف اخراج القوات الامريكية من العراق من جديد داخل قبة البرلمان وبقوة.وقال الصالحي في تصريح صحفي، إن “الانسحاب الأمريكي من العراق مجرد كذبة لن تنطلي على الشعب العراقي”.وأضاف أن “الفتح يتحرك باتجاه طرح ملف الالتفاف الأمريكي على قرار مجلس النواب وطرحه على طاولة مجلس النواب من جديد”، مبينا ان “قرار اخراج القوات الأجنبية وعلى رأسها الامريكية ملزم وواجب التنفيذ وسيتم مناقشته خلال الجلسات القادمة”.وكان النائب السابق عن تحالف الفتح مختار الموسوي أكد في وقت سابق، ان شروط الاطار التنسيقي الابرز في تشكيل الحكومة المقبلة هو اخراج القوات الامريكية . 

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