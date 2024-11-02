تحالف الفتح:سيبقى العراق القلب النابض لمحور المقاومة الإسلامية تحت لواء خامئني

تحالف الفتح:سيبقى العراق القلب النابض لمحور المقاومة الإسلامية تحت لواء خامئني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي في تحالف الفتح علي الفتلاوي ، السبت ، نعت محور المقاومة الاسلامية في العراق ولبنان واليمن بانها ” أذرع  لإيران ” في المنطقة جزء من المخطط الأمريكي الصهيوني لتشويه صورة تحالف المحور من خلال تسويقه إعلاميا.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي ، إن ” الادارة الامريكية وربيبتها الصهيونية يحاولون بكل الوسائل والطرق تشويه محور الممانعة الممثل بتحالف الجمهورية الاسلامية وحركات المقاومة الاسلامية في العراق ولبنان واليمن ، وهو جزء من المخطط التوسعي على حساب الاراضي العراقي والهيمنة على المنطقة ” .واضاف ان ” المقاومة الاسلامية في لبنان والعراق واليمن هي روح المقاومة وقلبها النابض بيد الامام خامئني ،واوضح ان ” الجميع يدرك بما فيها الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني بات متأكدا ان إيران سترد على الكيان الصهيوني وقادرة على ذلك ولاي مكان ووقت تختاره، مما ادى الى تحرك دبلوماسي دولي لمنع الرد الإيراني خشية من توسع الحرب بالمنطقة “.ولفت إلى أنه ” اذا ما قررت إيران توقفها عن الرد يعني ذلك ايقاف الحرب على غزة ولبنان ” .

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