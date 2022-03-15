تحالف الفتح:سيعقد اجتماعا قريباً مع الصدر في الحنانة لحسم الكتلة الأكبر

تحالف الفتح:سيعقد اجتماعا قريباً مع الصدر في الحنانة لحسم الكتلة الأكبر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف قيادي في تحالف الفتح بزعامة هادي العامري، يوم الثلاثاء، عن “احتمال” عقد اجتماع عالي المستوى بين قادة الإطار التنسيقي مع زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال اليومين المقبلين في مقر إقامة الأخير بالحنانة بمحافظة النجف للتداول بشأن تشكيل الكتلة الأكبر برلمانياً، وفيما بيّن أن الاجتماع قد يعقد على مستوى أدنى بحضور قيادات من الطرفين لكنه سيعقد على أي حال، أكد “عدم ممانعة” الإطار الشيعي حتى الآن على مرشح الصدر لرئاسة الوزراء.وقال القيادي في كتلة الفتح، فاضل الفتلاوي في حديث صحفي: إن “اجتماعاً سيحدث خلال اليومين المقبلين بين قيادات من الإطار التنسيقي والتيار الصدري، وقد نشهد اجتماعاً يجمع قادة الإطار التنسيقي وزعم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقر إقامة الأخير بالحنانة في محافظة النجف”.وأضاف الفتلاوي أن “الاجتماع المرتقب سيناقش مسالة تشكيل الكتلة الأكبر التي تجمع الإطار التنسيقي والتيار الصدري ودخولهم ككتلة الأكثر عدداً داخل مجلس النواب”.وبيّن الفتلاوي أن” الصدر لديه رؤية من خلال طرح جعفر الصدر كمرشح لرئاسة الوزراء، وليس هناك أي مانع من ترشيح الصدر وسيتم مناقشة المرشحين لمنصب رئيس مجلس الوزراء في الاجتماعات المقبلة”.

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