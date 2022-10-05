تحالف الفتح:شروط الصدر للحوار تعجيزية

بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي في تحالف الفتح علي حسين الفتلاوي , الأربعاء , قبول السيد مقتدى الصدر بالحوار المشروط غير واقعي, مبينا ان شرط الصدر عدم وجود الأحزاب التقليدية والأشخاص هي لغة اقصائية وغير ممكنة. وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “تغريدة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر التي ابدى فيها قبوله بالجلوس الى طاولة الحوار جاءت بشروط تعجيزية وغير واقعية ” . وأضاف انه ” من مسلمات أي حوار الجلوس دون شروط مسبقة لكن شرط الصدر منافي للواقع حيث انه طلب عدم الحوار مع الأحزاب التقليدية والشخصيات السياسية”، مشيرا الى ان “لغة التغريدة كانت اقصائية وغير ممكنة التحقيق حيث ان حواره سيتم مع من ؟”.وكان الصدر انهى كتب تغريدة بشأن الإطاحة التي قدمتها المبعوثة الأممية جينين بلاسخارت لمجلس الأمن الدولي أكد فيه استعداده للحوار العلني، وهي خطوة رأها مراقبون انهاءً للاعتزال السياسي الذي اعلنه الصدر.