تحالف الفتح:صراع سياسي على رئاسة اللجان النيابية

بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف الفتح حنين قدو، الاثنين، (15/ 10/ 2018)، وجود صراع سياسي على رئاسة اللجان في مجلس النواب العراقي، فيما أكد انها ستوزع وفق نظام المحاصصة.وقال قدو، في حديث صحفي له اليوم، إن ” هناك صراعا وتنافسا سياسيا على رئاسة اللجان البرلمانية الدائمة في مجلس النواب، فكل كتلة وجهة تريد لجنة معنية”، مبينا ان “تقسيم اللجان سيكون عن طريق المحاصصة السياسية والمكوناتية والقومية”.وبين انه “لحد الان نحن بصدد دراسة النظام الداخلي واجراء بعض التعديلات الجوهرية لتعزيز الدور الرقابي لعمل اللجان البرلمانية لغرض مراقبة الحكومة وعملها، فهناك الكثير من المقترحات بهذا الصدد”.ويعتزم البرلمان التصويت على تسمية وتشكيل اللجان النيابية في جلسته المقررة الاثنين 15 تشرين الاول .