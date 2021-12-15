تحالف الفتح:صواريخ حشدنا الشعبي جاهزة لطرد القوات الأمريكية

تحالف الفتح:صواريخ حشدنا الشعبي جاهزة لطرد القوات الأمريكية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد تحالف الفتح ، الأربعاء ، بان “ا صواريخ الحشد الشعبي جاهزة لطرد القوات الأمريكية من العراق ،وقال عضو التحالف، مختار الموسوي، في تصريح صحفي، ان “الحكومة العراقية الجديد تبحث للسيطرة على المنافذ والمعابر والحدود بعد إخراج القوات الأجنبية منها وليس القواعد العسكرية فقط”.وأكد، أن “ صواريخ الحشد الشعبي جاهزة لطرد القوات الأمريكية بالتنسيق مع الحرس الثوري .وأشار إلى أن “المواثيق والوعود الأمريكية غير صادقة لكن المحور الحاسم في هذا الأمر قوة الحكومة والأطراف التي وقعت الاتفاق مع الاحتلال”.يذكر أن انتقادات كثيرة من خبراء الأمن وجهت إلى الحكومة العراقية بشأن عدم وجود ملامح للانسحاب العسكري لغاية ألان خصوصا وان المتبقي من الوقت 15 يوما لا غير. 

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