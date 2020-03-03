تحالف الفتح:طرح أسم الكاظمي ” مضيعة للوقت”

تحالف الفتح:طرح أسم الكاظمي ” مضيعة للوقت”
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر تحالف الفتح، الثلاثاء، إعادة طرح اسم مصطفى الكاظمي لتولي منصب رئاسة الوزراء بعد اعتذار رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي بأنه مضيعة للوقت، فيما بين أن الكاظمي لن يحظى بأي قبول سياسي ولن يمرر.وقال النائب عن التحالف محمد كريم في تصريح صحفي، إن “رئيس الجمهورية برهم صالح ملزم بالذهاب نحو مرشحين جدد لم تتداول أسماءهم مسبقا”، لافتا إلى إن “الكتل السياسية لديها تحفظ على ترشيح الكاظمي منذ تداول اسمه خلال تكليف محمد توفيق علاوي”.وأضاف أن “طرح اسم الكاظمي مجددا لتولي منصب رئاسة الوزراء بعد اعتذار علاوي يعد مضيعة للوقت”، مبينا أن “الكاظمي لا يمتلك حظوظ قوية لتولي المنصب وهنالك تحفظ سياسي عليه”.

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