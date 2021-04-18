تحالف الفتح:طرد القوات الأمريكية من العراق تنفيذاً لأمر خامئني

تحالف الفتح:طرد القوات الأمريكية من العراق تنفيذاً لأمر خامئني
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- حذر النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، من محاولات واشنطن لابقاء القوات الاميركية داخل العراق، لافتا الى ان الحكومة يتوجب عليها انهاء التواجد الاجنبي في العراق بعد قرار البرلمان لانهاء هذا التواجد وكذلك تنفيذا لأمر خامئني.وقال كريم في حديث صحفي، ان “البرلمان قال كلمته بشأن انهاء التواجد الاجنبي وخامئني كذلك، والحكومة لديها تعهدات لتطبيق هذا القرار، الذي من المفترض ان يتم حسمه من خلال الحوار مابين بغداد وواشنطن”.واضاف ان “هناك محاولات اميركية لابقاء القوات الاجنبية داخل العراق، وضمان عدم خروجها من البلاد، من اجل الحفاظ على المصالح الاميركية في المنطقة”.وبين ان “معظم السياسيين العراقيين يعلمون غاية اميركا في العراق، واليوم وبعد قرار البرلمان فأن الحكومة اصبحت ملزمة باتخاذ قرار يقضي بجدولة اخراج القوات الاجنبية من العراق”.

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