تحالف الفتح:عدم استذكار مقتل سليماني من قبل الرئاسات الثلاث ” أمراً معيباً”!!

تحالف الفتح:عدم استذكار مقتل سليماني من قبل الرئاسات الثلاث ” أمراً معيباً”!!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر، الاربعاء، ان هناك الكثير من علامات الاستفهام والاستغراب على الرئاسات الثلاث في العراق بسبب تجاهلها لذكرى مقتل سليماني، لافتا الى ان صمت هذه الرئاسات يعد امراً مخجلا ومعيبا.وقال جابر في حديث صحفي، ان “صمت الرئاسات الثلاث ازاء جريمة اغتيال سليماني وعدم استذكارهم في يوم “استشهاده”، يمثل امراً غريباَ اذا كان الاجدر ان تكون اول المبادرين الى ذكرى  مقتل سليماني والمهندس وماقدموه من تضحيات لتحقيق مشروع المقاومة”.واضاف ان “البرلمان ليس بغافل عن ملف القادة الشهداء، على الرغم من علامات الاستفهام الكثيرة على الحكومة ازاء عدم استذكارها لقادة النصر”.

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