تحالف الفتح:عسى العراق يبقى ” كدي ويكعد على الرنكات”ولايلغي رواتب رفحاء!!!

تحالف الفتح:عسى العراق يبقى ” كدي ويكعد على الرنكات”ولايلغي رواتب رفحاء!!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف القيادي في تحالف الفتح، حنين قدو، الاحد، عن طريقة واحدة لإلغاء ازدواج الرواتب، والاستفادة من قانون رواتب رفحاء. وقال قدو في تصريح صحفي، إن “رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لا يملك أي صلاحية لإلغاء مزدوجي الرواتب او رواتب المستفييدين من قانون رفحاء، لأن هذه الرواتب شرعت وفق قانون، ولا تلغى او يعدل عليها الا من خلال قانون جديد يصوت عليه في البرلمان”.وأضاف ان “القانون لا يلغى الا بقانون ولا يمكن ذلك من خلال اتخاذ قرارات دون تشريع قانون لها، ولهذا ايقاف رواتب رفحاء ومنع ازدواج الرواتب للمشمولين بقوانين العدالة الانتقالية، بحاجة الى تشريع قوانين جديدة، خاصة بها”. واكد قدو نحن في تحالف الفتح لايهمنا العراق سواء اقترض او غير ذلك المهم  رواتب رفحاء تستمر حتى  لو اعلن العراق افلاسه “،وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، وجه  أمس السبت (30 ايار 2020)، باجراء اصلاحات تعالج  ازدواج الرواتب والرواتب التقاعدية لمُحتجزي رفحاء والمقيمين بالخارج.

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