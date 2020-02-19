تحالف الفتح:علاوي سيوافق على شروط الكرد والسنة من أجل تمرير حكومته

بغداد / شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح، عباس الزاملي، اليوم الأربعاء، ان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، سيصل الى نتيجة نهائية مع المكونين ’’السني والكردي’’ بشأن الاستحقاق الوزاري للكتل السياسية.

وقال الزاملي في حديث صحفي، إن ” المكونين السني والكردي، لم يرفضا حكومة محمد توفيق علاوي بشكل قاطع لحد الان”.

وأضاف، أن “الجانبين طالبوا باستحقاقهم الوزاري، وهذا ما كان معمولاً به في الحكومات السابقة، لكن اليوم الظرف يختلف ويجب ان تتنازل الكتل عن استحقاقها من اجل دعم حكومة علاوي والشعب المنتفض”.

واكد عضو تحالف الفتح ان “علاوي، سيصل الى نتيجة نهائية مع الكرد والسنة، وهم ملزمون بدعم حكومته ليكون له المساحة الاوسع في اختيار المرشحين “.