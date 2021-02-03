تحالف الفتح:على الإقليم دفع ما بذمته من ديون إلى بغداد مقابل تمرير حصته في الموازنة

تحالف الفتح:على الإقليم دفع ما بذمته من ديون إلى بغداد مقابل تمرير حصته في الموازنة
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح، مختار الموسوي، اليوم الاربعاء، أن المباحثات بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان حول مشروع قانون الموازنة لسنة 2021 لم تحسم حتى الآن.وقال الموسوي في حديث صحفي، إن “المباحثات بين بغداد وكردستان ما زالت مستمرة دون التوصل إلى نتيجة قطعية، حول حصة الإقليم في الموازنة الاتحادية لسنة 2021”.وأضاف، أن “الكثير من النواب اشترطوا عدم التصويت على حصة كردستان إلا بعد دفع ما بذمته من ديون إلى بغداد، وكذلك حصر عملية تصدير النفط بشركة سومو فقط”.وبيّن، أن “جميع الحسابات لم يتم تسويتها حتى الآن فيما يخص المنافذ والكمارك، بالتالي المفاوضات لا تزال مستمرة، وحتى أن توصلوا إلى قرار فنتوقع إن الإقليم لم يلتزم بذلك كما حدث في السنوات السابقة”.وما زال الوفد الكردستاني في بغداد برئاسة نائب رئيس وزراء حكومة كردستان، قوباد طالباني، للتوصل إلى تفاهمات مع الحكومة الاتحادية بشأن الاتفاق بين الطرفين وتثبيت حصة الإقليم في الموازنة.يذكر ان بغداد  تطلب الإقليم 128 مليار دولار عن بيع النفط للفترة من 2014 لغاية 2019.

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