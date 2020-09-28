تحالف الفتح:غلق السفارة الأمريكية وغيرها من أنباء هدفها التصعيد “ضد العراق”!

تحالف الفتح:غلق السفارة الأمريكية وغيرها من أنباء هدفها التصعيد “ضد العراق”!
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في تحالف الفتح عامر الفايز، الاثنين، ان الاعلان المستمر بشان سحب السفير الاميركي وغيرها من الانباء هدفها التصعيد مع العراق، داعيا وزارة الخارجية الى ايضاح تفاصيل التحركات الاميركية الاخيرة.وقال الفايز في تصريح صحفي، ان “ايصال رسالة من الخارجية الاميركية لرئيس الجمهورية والتحركات الاخيرة للسفارة الاميركية هدفها التصعيد مع العراق”.واضاف ان ” اللجنة تعتزم مناقشة جميع التحركات الدبلوماسية الاميركية وما الغرض منه سيما مع التصعيد والتلويح باستخدام القوة ضد العراق”.وأشار الفايز إلى ان “ العراق يرفض استهداف البعثات الدبلوماسية وهذا ما اكد عليه خلال اجتماع الرئاسات الثلاث فضلا عن الخارجية العراقية”.

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