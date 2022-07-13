تحالف الفتح:قرار حل البرلمان ما زال “مُفعل”

تحالف الفتح:قرار حل البرلمان ما زال “مُفعل”
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو تحالف الفتح محمود الحياني، اليوم الاربعاء، انه لا يستبعد اصدار قرار بحل البرلمان والذهاب الى انتخابات مبكرة.وقال الحياني في حديث صحفي، إنه “من الوارد اصدار قرار لحل مجلس النواب بعد ان صعب تامين ٢٢٠ صوتا لانتخاب رئيس الجمهورية، ومن المستحيلات الابقاء على حكومة تصريف الاعمال  خصوصا بعد تجاوز المدد الدستورية والقانونية”.واضاف أن “الاطار التنسيقي اليوم يحاول اعادة الوضع الى مجراه الطبيعي والقانوني بعد التجاوز على المدد الدستورية والتي ضربت عرض الحائط بهذا البرلمان حيث اثبت عدم قدرته بتحمل المسؤولية”.

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