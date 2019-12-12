تحالف الفتح:لاتوجد بوادر اتفاق بين الأحزاب حول مرشح رئاسة الوزراء الجديد

تحالف الفتح:لاتوجد بوادر اتفاق بين الأحزاب حول مرشح رئاسة الوزراء الجديد
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر ،الخميس، بان المدة الدستورية لايجاد بديل لرئيس الوزراء المستقيل عادل عبد المهدي قد شارفت على الانتهاء ولا توجد أي بوادر اتفاق بين الكتل السياسي , مطالبا الكتل السياسية بتنازل بعضها للبعض واختيار شخصية مناسبة لتجنب البلاد من فوضى تسعى اليها اجندات اجنبية.وقال جابر في تصريح  صحفي، إن “اجتماعات ولقاءات الكتل السياسية وعلى مدى الأيام الماضية لن تسفر لحد الان بالاتفاق على شخصية محددة ومناسبة بديلة لرئيس الوزراء عادل عبد المهدي خاصة وان المدة الدستورية باتت على وشك الانتهاء”.وأضاف ان “الكتل السياسية لابد وان يتنازل بعضها البعض للوصل الى حل ناجع حتى لانذهب الى الفراغ الدستوري”, مطالبا الكتل بـ”الإسراع بإيجاد البديل لقطع الطريق امام الاجندات الأجنبية التي تنتظر ذلك الفراغ لاحداث فوضى”.وكان مصدر مصدر مطلع أفاد اليوم الخميس بان رئيس الجمهورية برهم صالح سيعقد اجتماعا، مساء اليوم، مع الكتل السياسية لحسم موضوع الكتلة الأكبر.

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