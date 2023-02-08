تحالف الفتح:لافائدة من تخفيض سعر صرف الدولار دون مراقبة أسواق الصرف

تحالف الفتح:لافائدة من تخفيض سعر صرف الدولار دون مراقبة أسواق الصرف
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو تحالف الفتح سلام حسين، الاربعاء،ان المواطن لن يشعر بقرار تخفيض سعر الدولار ما لم يتم اتخاذ إجراءات لمحاربة المضاربين ومتابعة الأسعار في الأسواق من قبل لجان الامن الاقتصادي لضمان تخفيض الأسعار للمواد الاستهلاكية من قبل التجار. وقال حسين في تصريح صحفي، ان “تخفيض سعر صرف الدولار يعد قراراً يحسب لرئيس الوزراء محمد شياع السوداني وللاطراف السياسية الداعمة والمشكلة للحكومة”. وأضاف ان “قرار تخفيض سعر الصرف لن يكون فعالا الا ان عملت الأجهزة الرقابية والامن الاقتصادي على متابعة الأسعار في الأسواق وملاحقة المضاربين ومنعهم من رفع الأسعار في الأسواق المحلية”. وبين ان “انخفاض سعر الصرف يجب ان يرافقه نزول في الأسعار من قبل التجار، لان عدم الالتزام بتخفيض الأسعار لن يحقق الفائدة المرجوة من قرار الحكومة لرفع قيمة الدينار، وبالتالي فأن هناك حاجة لتحرك الجهات المعنية لمتابعة أسعار المواد الاستهلاكية في الأسواق”.

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