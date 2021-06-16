تحالف الفتح:لايحق للكاظمي وحكومته صرف مستحقات الإقليم خارج فقرات قانون الموازنة

تحالف الفتح:لايحق للكاظمي وحكومته صرف مستحقات الإقليم خارج فقرات قانون الموازنة
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق-اكد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي , الأربعاء , ان أي اتفاق خارج بشأن فقرات الموازنة الخاصة بإقليم كردستان يعد مخالفة قانونية وبعكسه سنقف بقوة امام أي مخالفة , مبينا ان الحكومة محدودة الصلاحية وملزمة بتطبيق فقرات الموازنة ولايحق لها عقد أي اتفاق سري او علني مخالف لقانون الموازنة .وقال الموسوي في تصريح صحفي , ان ” حكومة الإقليم للحظة لم تسلم الحكومة الاتحادية أي مبالغ مالية الزمت بها بقانون الموازنة ولم تبدأ بتسليم حصتها لـ (سومو) من النفط ولا حتى تسليم كبالغ المنافذ الحدودية وكذلك لم تسمح باشراك الرقابة المالية للاطلاع على حساباتها ” , مؤكدا ان ” حكومة الإقليم مازالت الى الان تتهرب من تنفيذ ما الزمت به بقانون الموازنة ” .وأضاف ان ” ان أي اتفاق خارج عن فقرات الموازنة الخاصة بإقليم كردستان يعد مخالفة قانونية وبعكسه سنقف بقوة امام أي مخالفة”, مبينا ان الحكومة محدودة الصلاحية وملزمة بتطبيق فقرات الموازنة ولايحق لها عقد أي اتفاق سري ام علني مخالف لقانون الموازنة” .وكان رئيس الكتلة النيابية للجبهة التركمانية ارشد الصالحي كشف، اليوم الأربعاء، عن اتفاق امني وصفه بـ”السري والمبطن” بين حكومتي المركز والاقليم، فيما شدد على رفض عودة قوات البيشمركة الى المناطق المختلطة.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *