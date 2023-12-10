تحالف الفتح:لايوجد إتفاق سياسي لغاية الآن على تحديد المرشح لرئاسة البرلمان

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وزارة المالية:تطلق (700) مليار دينار إلى حكومة الإقليم لتمويل رواتب موظفيها
رابطة المصارف:عدد الحسابات المصرفية وصلت إلى (10.02)ملايين حساب
نائب:البرلمان يتمتع حاليا ًفي عطلته التشريعية واختيار رئيسه بعد الانتخابات المحلية
رشيد يغادر العراق..السفرة السياحية السادسة له
الداخلية:إغلاق المنافذ البرية والجوية في يوم الاقتراع الانتخابي
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وزارة المالية:تطلق (700) مليار دينار إلى حكومة الإقليم لتمويل رواتب موظفيها
رابطة المصارف:عدد الحسابات المصرفية وصلت إلى (10.02)ملايين حساب
المالية النيابية:ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي بسبب استمرار الحوالات السوداء إلى إيران وسوريا
بالوثيقة.. تشكيل مجلس تطوير القطاع الخاص بأمر من السوداني
اليوم ..سعر صرف الدولار=158500ديناراً
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المحكمة الاتحادية بين “الجاكوج الإطاري والرغبات السياسية”
ماذا يستفيد المواطن العراقي من عودة مجالس المحافظات الفاسدة؟
العلاقة بين العراق وأمريكا تتراوح بين “شريك متناقض أو عدو ضمني”
حكومة السوداني نهاية ” خرافة العراق الجديد”
القائم بالأعمال يشرف على انطلاق العمل بمحطة جواز السفر الإلكتروني في عمان
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رشيد يغادر العراق..السفرة السياحية السادسة له
المالية النيابية:ارتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازي بسبب استمرار الحوالات السوداء إلى إيران وسوريا
نائب:حجم المال العام المنهوب تجاوز (450) مليار دولار والبنك المركزي جزء من منظومة الفساد
الإطار: الطرف الثالث من قصف السفارة الأمريكية !!
زيدان:ارتفاع نسبة الجريمة في العراق بسبب ازدياد تجارة المخدرات
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