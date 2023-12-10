تحالف الفتح:لايوجد إتفاق سياسي لغاية الآن على تحديد المرشح لرئاسة البرلمان

تحالف الفتح:لايوجد إتفاق سياسي لغاية الآن على تحديد المرشح لرئاسة البرلمان
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- حدد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي، الاحد، موعد حسم منصب رئيس مجلس النواب الجديد، فيما أكد ان القوى السنية لم تتفق بشكل نهائي على شخصية محددة لغاية الان. وقال البلداوي في تصريح  صحفي، إن “اتفاقا مبدئيا للقوى السياسية بعقد جلسة استثنائية يوم الثلاثاء المقبل لاختيار رئيس جديد لمجلس النواب”.وأشار الى انه “كان من المقرر ان تعقد اليوم الاحد الا انه تم تأجيلها بسبب الاحتفالات بيوم النصر العظيم على داعش الإرهابي”. وبين، ان “القوى السنية لحد الان لم تتقدم خطوة واحد باتجاه الاستقرار على شخصية محددة، وبالتالي فأننا سنختار احد المرشحين الذين سيتقدمون للترشح وفق ما نراه مناسبا لكون المنصب لجميع العراقيين وليس لجهة او مكون محدد”.

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