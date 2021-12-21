تحالف الفتح:لا نعرف ماذا يقصد الصدر بـ”حكومة الأغلبية”؟؟!!

تحالف الفتح:لا نعرف ماذا يقصد الصدر بـ”حكومة الأغلبية”؟؟!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد عضو تحالف الفتح احمد الكناني، الثلاثاء، بأن مصطلح الأغلبية يتحمل الكثير من الاحتمالات، فيما اشار الى ان رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر لم يحدد نوع الاغلبية التي يريدها. وقال الكناني في حديث صحفي، أن “الصدر أطلق في اجتماعه الأخير مع قوى الإطار خيار حكومة الأغلبية، إلا انه لم يحدد نوع الأغلبية التي ينشدها وهل يقصد أغلبية شيعية آو أغلبية التحالفات السياسية”.ولفت إلى أن “قرار المحكمة الاتحادية خلال اليومين المقبلين سيكون بمثابة الفيصل، ولا نرجو الانتظار آو التأجيل لان الشارع العراقي بحاجة إلى تهدئة وإنهاء الأزمة”.وأشار إلى أن “القوى الشيعية بحاجة إلى جلسات حوارية لإنهاء التقاطعات والمضيء بتشكيل الحكومة خصوصا وان الأطراف الأخرى بدأت ترمي باللوم على البيت الشيعي وتتهمه بالأزمة الحالية”.

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