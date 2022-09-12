تحالف الفتح:لجنة ثلاثية ستقدم التهنئة للصدر لتشكيل الحكومة الإطارية!!

تحالف الفتح:لجنة ثلاثية ستقدم التهنئة للصدر لتشكيل الحكومة الإطارية!!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح سالم العنبكي، الاثنين، عدم إمكانية عودة نواب التيار الصدري المستقيلين إلى البرلمان مجدداً.وقال العنبكي في حديث صحفي، إن ” الصدر رفض عودة نواب التيار الصدري إلى البرلمان رفضاً قاطعاً، وإن فحوى الزيارة سيكون التوصل إلى تفاهمات وتطمين التيار الصدري”.وأضاف، أن “زيارة اللجنة ستكون لمباركة  الصدر بتشكيل الحكومة وتطمين التيار بشأن إجراء الانتخابات أو تعديل قانون الانتخابات”، متابعاً أن “كل شيء قابل للنقاش اذا ما حصل ذلك اللقاء”.وكان ائتلاف دولة القانون كشف، أمس الأحد، عن تشكيل لجنة ثلاثية مكونة من الإطار التنسيقي وتحالف السيادة والحزب الديمقراطي الكردستاني لزيارة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر في مقر إقامته بالحنانة في محافظة النجف، مبيناً أن رئيس تحالف الفتح هادي العامري سيمثل الإطار في اللجنة.

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