تحالف الفتح:لقاء تفاوضي مرتقب بين مسؤولين أمريكان وإيرانيين في بغداد

تحالف الفتح:لقاء تفاوضي مرتقب بين مسؤولين أمريكان وإيرانيين في بغداد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف النائب عن تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، الخميس، عن لقاء تفاوضي مرتقب بين مسؤولين أمريكان وإيرانيين سيعقد في العاصمة بغداد، فيما استبعد جلوس الرئيس الإيراني حسن روحاني ورئيس الأمريكي ترامب على طاولة تفاوض واحدة.وقال الفتلاوي في تصريح صحفي، إن “رئيس الوزراء عادل عبد المهدي سيتوجه خلال الأيام المقبلة بزيارة رسمية لواشنطن وطهران لتنسيق اللقاء التفاوضي الذي سيعقد في بغداد بين المسؤولين الأمريكان والإيرانيين”، لافتا إلى إن “ العراق يلعب دورا محوريا في تخفيف حدة التوتر بين طهران وواشنطن ودفع مخاطر الحرب عن الخليج”.وأضاف أن “اغلب الدول العربية تسعى مع العراق في تهدئة الوضع في المنطقة ، فضلا عن تراجع الجانب الأمريكي عن بعض المواقف التصعيدية والمستفزة للجانب الإيراني”، مستبعدا “جلوس ترامب وروحاني على طاولة تفاوض واحدة خلال الفترة الحالية وترك أمر التفاوض للمسوؤلين في الخارجية الأمريكية والإيرانية فقط”.و كشف رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي، مساء الثلاثاء الماضي، عن زيارة مرتقبة للولايات المتحدة الأمريكية وإيران، فيما بين أن الهدف من الزيارة بحث أوضاع المنطقة وتخفيف حدة التوتر الإيراني الأمريكي.

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