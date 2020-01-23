تحالف الفتح:لقاء صالح بترامب لايمثل الموقف العراقي!!

تحالف الفتح:لقاء صالح بترامب لايمثل الموقف العراقي!!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اعتبر النائب عن تحالف الفتح محمد كريم، الخميس، لقاء رئيس الجمهورية برهم صالح بالرئيس الأمريكي ترامب خلال مؤتمر دافوس المقام في سويسرا بأنه لا يمثل الموقف العراقي بشأن انتهاكات الولايات المتحدة الأمريكية للسيادة العراقية.وقال كريم في تصريح صحفي، إن “لقاء صالح بترامب أمر مستغرب ولا يمثل العرف الدبلوماسي والكرامة وأخلاقيات شيم الرجال”، لافتا إلى إن “صالح سيتحمل مسؤولية لقاءه بترامب تاريخيا وأخلاقيا واجتماعيا”.وأضاف أن “رئيس الجمهورية يتصرف بمنهج غريب عبر تركه الوضع السياسي والذهاب لسويسرا للمشاركة بمؤتمر اقتصادي من الممكن إن يحضره وزير المالية”، مبينا أن “اللقاء لا يمثل الموقف العراقي وإرادة دم سليماني والمهندس وسيكون لنواب الحشد موقف”.

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