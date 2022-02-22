تحالف الفتح:لقاء مرتقب بين الصدر وزعماء الإطار لتشكيل الكتلة الأكبر

تحالف الفتح:لقاء مرتقب بين الصدر وزعماء الإطار لتشكيل الكتلة الأكبر
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف عضو تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اليوم الثلاثاء، عن لقاء حاسم سيجمع قادة الاطار بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر. وقال الفتلاوي في تصريح  صحفي، إن “لقاء حاسم سيجمع قادة الإطار التنسيقي بزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر خلال اليومين المقبلين لاعلان الكتلة الأكبر والدخول بكتلة موحدة الى مجلس النواب”.وأضاف ان “التيار والاطار اتفقا على ان يكون رئيس الوزراء القادم ذو شخصية قوية وقادرة على ادارة البلاد بحكمة خلال المرحلة المقبلة”. وتابع الفتلاوي، ان “الجميع يرغب بالتوصل الى حل في ظل الانسداد السياسي الحاصل لذلك سيكون هنالك لقاء حاسم بين الإطار والتيار خلال اليومين المقبلين”.

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