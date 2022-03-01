تحالف الفتح:لم يتم التوصل لحد الأن إلى إتفاق بين التيار الصدري والإطار

تحالف الفتح:لم يتم التوصل لحد الأن إلى إتفاق بين التيار الصدري والإطار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو تحالف الفتح مختار الموسوي، اليوم الثلاثاء، عدم التوصل الى اتفاق مشترك بين الاطار والتيار.وقال الموسوي في تصريح صحفي، انه “لغاية الان لم يتم التوصل الى اتفاق بين الاطار التنسيقي والتيار الصدري “مشيرا الى ان “المرحلة المقبلة ستكون صعبة على الشعب العراقي بسبب تأخر تشكيل الحكومة”.وأضاف، ان “البيت الكردي ايضا يعاني من انقسام وعدم تفاهم بين الديمقراطي والاتحاد فيما يخص المناصب التي هي من استحقاق المكون الكردي”.وتابع الموسوي، ان “الازمة السياسية انعكست سلبًا على الجانب الاقتصادي حيث لا زال يعاني العراقيون من ازمة اقتصادية وارتفاع سعر الدولار حتى مع ارتفاع اسعار النفط الى اعلى مستوى”.

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