تحالف الفتح:لن تجري الانتخابات في موعدها المحدد إذا تم تأجيلها

تحالف الفتح:لن تجري الانتخابات في موعدها المحدد إذا تم تأجيلها
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بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح حامد الموسوي، الخميس، ان البلاد لن تشهد اي انتخابات في حال تم تأجيل موعدها المحدد في السادس من حزيران للعام المقبل.وقال الموسوي في تصريح صحفي، ان “البلاد ستشهد فوضى كبيرة اذ لم يتحقق اجراء الانتخابات”، لافتا الى ان “البلاد لن تشهد مستقبلا اي انتخابات في حال تم تأجيل موعدها المحدد في السادس من حزيران للعام المقبل”.واضاف ان “موعد الانتخابات يجب ان يكون مقدسا ويتم العمل على تهيئة الظروف له”، مبينا ان “حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي لم تفي باي وعود لها”.واكد النائب عن ائتلاف النصر فلاح كاطع، امس الاربعاء، رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي فقد الدعم السياسي بسبب ادارته الخاطئة.و اتهم النائب عن كتلة صادقون النيابية عبد الامير التعيبان،اليوم، حكومة ئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالفشل في ادارة ملفي الامن والاقتصاد.

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