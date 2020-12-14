تحالف الفتح:لن نتراجع عن قرار إخراج القوات الأمريكية من العراق

تحالف الفتح:لن نتراجع عن قرار إخراج القوات الأمريكية من العراق
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر , الاثنين , ان قرار مجلس النواب بالزام الحكومة بانسحاب القوات الأجنبية بما فيهم القوات الامريكية ثابت ولن يتغيير سواء كان ترامب او بايدن على سدة الحكم في البيت الأبيض, مشيرا الى ان القرار يعبر عن اعادة الهيبة لمشروع المقاومة لكونه يتعلق بمشروع الثورة الإسلامية .وقال جابر في تصريح صحفي, انه ” من يعول على الرئيس الفائز بالانتخابات جو بايدن بان النظرة والعلاقة مع أمريكا ستتغير فانه واهم لكون الاستراتيجية الامريكية مبنية على الهيمنة على منطقة الشرق الأوساط والحفاظ على امن إسرائيل” .وأضاف ان ” قرار البرلمان الذي صوت على انسحاب القوات الأجنبية بما فيها القوات والقواعد الامريكية في العراق مازال قرار ملزما للحكومة ولن نحيد عنه لكونه يتعلق بمشروع المقاومة الإسلامية”.وطالب جابر الحكومة العراقية بضرورة “تفعيل القرار سواء بقي ترامب او جاء الرئيس الفائز جو بايدن على راس الإدارة الامريكية ” . 

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