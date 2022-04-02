تحالف الفتح:لن نسمح بتزويد مصر والأردن النفط العراقي بأسعار بخسة

تحالف الفتح:لن نسمح بتزويد مصر والأردن النفط العراقي بأسعار بخسة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعتبر القيادي في تحالف الفتح كريم عليوي , السبت , ان محاولات جر العراق الى التطبيع مع الكيان الإسرائيلي ضرب من الخيال , مبينا ان اجتماع العقبة هدفه الأساس استمالة العراق للمشروع الأمريكي الصهيوني وسرقة مكشوفة لثرواته.وقال عليوي في تصريح  صحفي , ان ” التحالف الرباعي يمثل احد اهم الأدوات السياسية للمشروع الأمريكي الصهيوني بتطبيع الدول العربية مع الكيان الصهيوني والذي من خلاله يتم استهداف المقاومة الإسلامية التي ترفض بقاء الكيان الإسرائيلي على ارض فلسطين المحتلة”.وأضاف ان “اجتماع العقبة في الأردن وما سبقه من اجتماعات هدفه جر العراق الى الاصطفاف مع دول التطبيع مع الكيان الإسرائيلي ” , واصفا ” خنوع العراق للمشروع بأنه ضرب من الخيال” .وأوضح عليوي ان “الهدف الثاني من الاجتماع منح الأردن ومصر النفط العراقي بأسعار بخسة وهذا الامر يشكل سرقة علنية ومكشوفة لثروات العراق ” , داعيا القوى السياسية الى ضرورة أن “تكون الحكومة المقبلة حكومة تعلن انسحابها من هذا التحالف المشبوه ” .

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *