تحالف الفتح:لن نسمح بتعطيل عمل مجلس النواب

تحالف الفتح:لن نسمح بتعطيل عمل مجلس النواب
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف الفتح كريم عليوي، اليوم الخميس، ان تعطيل عمل مجلس النواب العراقي بسبب التظاهرات والاعتصام داخله تسبب بتعطيل تشريع قوانين مهمة.وقال عليوي، في حديث صحفي، ان “مجلس النواب كان عازم خلال الفصل التشريعي الثاني على اقرار الكثير من القوانين المهمة وعلى رأسها قانون خدمة العلم وقانون الجرائم المعلوماتية وقانون العشوائيات وغيرها من القوانين التي تمس حياة المواطنين”، لافتاً الى انه “بسبب تعطيل عمل البرلمان تأخر تشريع هذه القوانين”.وشدد عليوي انه “من الضرورة الإسراع بعودة عمل جلسات مجلس النواب العراقي، من اجل اكمال المهام التشريعية والرقابية، فالمجلس يجب ان يكون بعيد عن أي خلاف سياسي يؤثر على عمله ومهامه الرئيسية”.ومن الجدير بالذكر ان زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، دعا أمس الأربعاء، أنصاره وشرائح المجتمع ومن وصفهم بالنواب الوطنيين إلى رفع دعوى أمام المحكمة الاتحادية تطلب من رئيس البرلمان حله. وطالب المحكمة بإشعار رئيس الجمهورية بضرورة تحديد موعد لإجراء انتخابات جديدة.وكان الصدر قد قال إن حل البرلمان لا يتطلب جلسة لإقراره ودعا القضاء العراقي إلى التدخل وحل البرلمان في مدة لا تتجاوز نهاية الأسبوع المقبل، وتكليف رئيس الجمهورية بتحديد موعد انتخابات مبكرة ومقيدة بشروط قال إنه سيعلنها لاحقا.

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