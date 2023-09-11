تحالف الفتح:لن نسمح بتمرير قانون العفو العام وفق رغبة تحالف السيادة

تحالف الفتح:لن نسمح بتمرير قانون العفو العام وفق رغبة تحالف السيادة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد عضو تحالف الفتح عائد الهلالي، الاثنين، ان المكون السني يطرح موضوع العفو العام مع قرب حلول كل انتخابات، لافتا الى عدم إمكانية اخراج المجرمين والقتلة وتجار المخدرات لتحقيق رغبات مكونات معينة.وقال الهلالي في حديث صحفي، ان “هناك معركة انتخابية على الأبواب والأحزاب تتصارع فيما بينها من اجل تحقيق مصالحها بين جمهورها، حيث ان البيت السني يحاول ان يطرح موضوع العفو العام مع قرب اجراء كل انتخابات”.وأضاف ان “التغيير الحاصل في قانون العفو العام يتضمن فقرة واحدة تتعلق بتعريف التنظيمات الإرهابية وهي مسألة شائكة”.وأشار الهلالي الى ان “هناك إصرار على تمرير هكذا قانون في وقت هناك الكثير من القتلة والإرهابيين وتجار المخدرات قد القي القبض عليهم”.وبين ان “من غير المعقول ان يتم اللجوء الى تمرير قانون العفو العام لإخراج المجرمين والإرهابيين وتجار المخدرات والمتعاطين، من اجل تحقيق رغبات مكونات معينة وتقوية قواعدها الجماهيرية مع قرب اجراء الانتخابات”.

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