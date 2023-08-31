تحالف الفتح:لن نسمح بتمرير قانون العفو العام

تحالف الفتح:لن نسمح بتمرير قانون العفو العام
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بغداد/ شبكة أخبار العاق- اكد القيادي في تحالف الفتح رعد التميمي، الخميس، بان 9 نقاط شائكة تعيق تمرير قانون العفو العام.وقال التميمي في حديث صحفي،ان” قانون العفو طرح منذ اكثر من 10 سنوات على طاولة مجلس النواب لكن لم يمرر كونه لم ينصف الشهداء وضحايا الارهاب وكان يمكن ان يشكل نافذة للافراج عن المجرمين بقضايا خطيرة جدا”.واضاف،ان” القانون بصغيته الحالية يتضمن  9 نقاط شائكة ابرزها فيما يتعلق بالمتهمين بالارهاب” لافتا الى انه” لايمكن اي يمضي دون توافق سياسي يتضمن حقوق عادلة لذوي ضحايا الارهاب ويسهم في تصويب مسارات واضحة في التعاطي مع الجرائم البشعة.واشار الى ان” ادعاء بعض القوى طرح القانون للتصويت عليه دعاية انتخابية لكن الحقيقة تختلف لانه قانون حساس وينبغي ان يتضمن مواد واضحة تراعي حقوق الجميع ومن بينهم ضحايا الارهاب”.وكانت قوى سياسية عدة اعلنت في الايام الماضية عن قرب طرح قانون العفو العام عبر مجلس النواب من اجل التصويت عليه”.

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