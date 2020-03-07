تحالف الفتح:لن نسمح لرئيس الجمهورية باختيار المرشح لرئاسة الوزراء دون موافقة القوى الشيعية

تحالف الفتح:لن نسمح لرئيس الجمهورية باختيار المرشح لرئاسة الوزراء دون موافقة القوى الشيعية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- عد تحالف الفتح، السبت، تحركات ريس الجمهورية لاختيار مرشح رئاسة الوزراء بالتشاور مع الكتل بعيدا عن اختيار الكتلة الأكبر تجاوزا على الدستور.وقال النائب عن الفتح وليد السهلاني في حديث صحفي، ان “رئيس الجمهورية يعقد لقاءات جانبية وحوارات مع الكتل السياسية للاتفاق على مرشح رئاسة الوزراء بتراضي الكتل السياسية”.وأضاف ان “الخطوة التي يسير بها رئيس الجمهورية غير صحيحة وانتهاك للدستور”، مشيرا الى ان “مرشح الرئاسة يجب ان يخرج من الكتلة الأكبر وتقدمه لرئيس الجمهورية”.وأفاد ان “تحالف البناء لازال هو الكتلة الأكبر واختيار مرشح رئاسة الوزراء يجب ان يقدم من قبلة”.وكان رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي قدم في وقت سابق اعتذاره لرئيس الجمهورية عن تشكيل الحكومة.

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