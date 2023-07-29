تحالف الفتح:لن نسمح للشيطان الأكبر أمريكا بالتجاوز على حكومة السوداني

تحالف الفتح:لن نسمح للشيطان الأكبر أمريكا بالتجاوز على حكومة السوداني
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اكد القيادي في تحالف الفتح عدي عبد الهادي، السبت، بان واشنطن تنتهك اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية في 6 محاور بالعراق.وقال عبد الهادي في حديث صحفي ،ان” اتفاقية فينا للعلاقات الدبلوماسية بنيت على نقاط ثابتة ومعتمدة في كل الدول لكن واشنطن تنتهكها في  محاور بالمباشر ومنها تحويل سفارتها ببغداد الى قاعدة عسكرية تضم اسلحة دفاع جوي تثير الرعب لمناطق واسعة في العاصمة ناهيك عن الاضرار المادية”.واضاف،ان” على وزارة الخارجية  دور في معالجة تلك الانتهاكات باعتباره تمتلك الصلاحيات، لافتا الى ان” مايحدث في السفارة مخالف لكل ماورد في اتقافية فينا”.واشار الى ان” دور السفيرة الامريكي نقطة استفهام كبيرة بسبب نشاطها الذي يبتعد عن المسار الدبلوماسي الى التدخل واطلاق تصريحات تمثل استفزازا لكل العراقين “.وتضم السفارة الامريكية في بغداد قدرات للدفاع الجوي استخدمت عشرات المرات ما اثار رعب الاهالي ممن يسكنون بالقرب منها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *