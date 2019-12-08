تحالف الفتح:لن نسمح للعامل الخارجي بالتدخل في اختيار رئيس الوزراء ما عدا إيران

تحالف الفتح:لن نسمح للعامل الخارجي بالتدخل في اختيار رئيس الوزراء ما عدا إيران
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد النائب عن تحالف “الفتح”، فاضل الفتلاوي، الاحد (08 كانون الأول 2019)، وجود عامل خارجي يحاول التأثير على القرار السياسي العراقي في قضية اختيار رئيس مجلس الوزراء الجديد.وقال الفتلاوي في حديث صحفي، ان “تحذيرات المرجعية من التدخل الخارجي في الشأن السياسي كانت واقعية، لذا نحن نرفض أي تدخل دولي في القرار السياسي لاختيار رئيس الوزراء الجديد عدا ايران”.واضاف، أن “الكتل السياسية ما تزال في مرحلة التفاهمات من اجل الخروج برؤية مقبولة لدى الشارع العراقي بشأن ترشيح رئيس الحكومة الجديد الذي يكون قادراً على قيادة البلد في الوضع الحالي”.وأشار الفتلاوي إلى أن “السماح بالتدخلات الخارجية سيؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي والدخول في أزمات جديدة نحن في غنىً عنها”.

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