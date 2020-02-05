تحالف الفتح:لن نصوت على برنامج علاوي بعدم ذكر التوقيت الزمني لإخراج القوات الأمريكية

تحالف الفتح:لن نصوت على برنامج علاوي بعدم ذكر التوقيت الزمني لإخراج القوات الأمريكية
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- اكد النائب عن تحالف الفتح فاضل جابر, الأربعاء, أن اغلب الكتل السياسية سوف لن تصوت على برنامج حكومي عائم غير محدد بتوقيتات زمنية واذا لم يتضمن العمل على تنفيذ قرار البرلمان بانسحاب القوات الأجنبية .وقال جابر في تصريح صحفي , ان “اغلب الكتل السياسية مكونات تحالف الفتح مجمعة على ان لاتصوت على البرنامج الحكومي اذا كان عائما دون تحيدة بتوقيتات زمنية محددة”, مبينا ان “التوقيتات ستسهل على اللجان النيابية مراقبة الأداء الحكومي ومحاسبة الحكومة في حال تلكئها بتنفيذ واجباتها وفق التوقيت المحدد لكل بند من بنود البرنامج الجديد”.وأضاف ان “عدم ادراج آلية التوقيتات بتنفيذ قرار مجلس النواب القاضي بانسحاب القوات الأجنبية  خاصة القواعد العسكرية الامريكية من العراق فانها سترفض التصويت على البرنامج جملة وتفصيلا”.

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